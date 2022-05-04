Justin Bieber, evliliğiyle ilgili itirafta bulundu

28 yaşındaki ünlü isim, "Biraz duygusal çöküntü yaşadım çünkü evliliğin tüm sorunlarımı çözeceğini düşündüm" dedi.

Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber, Hailey Bieber ile evliliği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Apple Music'te yayınlanan The Ebro Show'da konuşan Bieber, Hailey ile birlikteliğinin tüm sorunlarını çözeceğini düşündüğünü söyledi.

"Evlilik tüm sorunlarımı çözmedi, duygusal çöküntü yaşadım"

Ancak Bieber, beklentilerinin gerçekleşmediğini ve "biraz duygusal çöküntü" yaşadığını dile getirdi.

28 yaşındaki ünlü isim, "Bu bir yolculuk. İlk evlendiğim zamanları hatırlıyorum, biraz duygusal çöküntü yaşadım çünkü evliliğin tüm sorunlarımı çözeceğini düşündüm ama çözmedi." dedi.

"Travma ve yaşam koşullarının bir sonucu"

Amerikalı model ile Eylül 2018'de dünyaevine girdikten sonra Bieber, kendisinin yapmadığı şeyleri Hailey'den yapmasını istediğini kaydetti.

"Bazen aynaya bakmak ve gerçekten anlamak zorunda olmak zordur" diyen Bieber, "Bu sadece travma ve yaşam koşullarının bir sonucu." ifadesini kullandı.

Genç yaşta gelen şöhret sonucu yaşadıkları

Kanadalı pop yıldızı, daha önce yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda elde ettiği şöhretin kendisine "bedel ödettiğini" söylemişti.

Justin Bieber, genç yaşta ünlü olmanın, kendini uyuşturucu kullanmaya, akıl hastalığıyla mücadele etmeye ve eski kız arkadaşlarına kötü davranmaya yönelttiğini aktarmıştı.