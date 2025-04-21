Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber bebeğini paylaştı! Kafası babasına benzetildi

Haber Merkezi

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile model ve iş insanı Hailey Bieber, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Ünlü çiftin bebekleri, birkaç ay önce dünyaya gelmişti.

Oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Hailey Bieber, son olarak oğluyla olan bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

"KAFASI BABASINA BENZİYOR"

Fotoğraf kısa sürede büyük ilgi görürken, kullanıcıların "Kafası babasına benziyor" yorumu dikkat çekti.