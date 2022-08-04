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    Kadir İnanır'a hayranlarından yoğun ilgi

    Yeşilçam'ın yıldız ismi Kadir İnanır için hayranları fotoğraf sırasına girdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 15:01
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 15:52
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    Kadir İnanır'a hayranlarından yoğun ilgi

    Geçtiğimiz yıl aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

    Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen oyuncu, beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edilmişti. 73 yaşındaki sanatçı, o günleri geride bıraktı.

    Gençlerden yoğun ilgi

    Usta oyuncu, mağaza çıkışı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sevenlerinin hatıra fotoğrafı ricasını geri çevirmeyen Kadir İnanır, gençlerle teker teker ilgilendi.

    Kadir İnanır a hayranlarından yoğun ilgi #1

    Kadir İnanır a hayranlarından yoğun ilgi #2


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