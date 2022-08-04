- Haberler
- Magazin Haberleri
- Kadir İnanır'a hayranlarından yoğun ilgi
Kadir İnanır'a hayranlarından yoğun ilgi
Yeşilçam'ın yıldız ismi Kadir İnanır için hayranları fotoğraf sırasına girdi.
- Haber Merkezi
- 04.08.2022 - 15:01
- Güncelleme : 04.08.2022 - 15:52
Geçtiğimiz yıl aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen oyuncu, beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edilmişti. 73 yaşındaki sanatçı, o günleri geride bıraktı.
Gençlerden yoğun ilgi
Usta oyuncu, mağaza çıkışı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sevenlerinin hatıra fotoğrafı ricasını geri çevirmeyen Kadir İnanır, gençlerle teker teker ilgilendi.