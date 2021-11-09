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    Kanye West'in yeni aşkı Vinetria adlı model oldu

    Kim Kardashian ile ayrılma kararı aldıktan sonra gündemden düşmeyen Kanye West, 22 yaşındaki Vinetria adlı modelle basketbol maçında görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 02:44
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 02:57
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    Kanye West'in yeni aşkı Vinetria adlı model oldu

    Rap müzikleriye dünyaca üne kavuşan şarkıcı Kanye West, yeni aşkıyla görüntülendi.

    Kim Kardashian'dan ile boşanma kararı aldıktan sonra magazin gündemini yerinden sarsan West, 22 yaşındaki Vinetria adlı modelle basket maçında kameralara göründü.

    Kanye West in yeni aşkı Vinetria adlı model oldu #1

    "HENÜZ BOŞANMADIK" DEMİŞTİ

    Kardashian’ın son zamanlarda parlayan komedyen Pete Davidson ile aşk yaşadığı haberleri hakında demeçlerde bulunan West, "Bu, benim için bir şaka değil. Henüz boşanmadık bile. Çocuklarım ebeveynlerinin bir arada kalmasını istiyor. bizim birlikte olmamızı istiyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

    Vinetria’nın ayrıca Kanye West’in düzenlediği ‘Sunday Service’ etkinliğine de katıldığı öğrenildi.

    Kanye West in yeni aşkı Vinetria adlı model oldu #2

    Kanye West in yeni aşkı Vinetria adlı model oldu #3

    Kanye West in yeni aşkı Vinetria adlı model oldu #4

    Kanye West in yeni aşkı Vinetria adlı model oldu #5

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