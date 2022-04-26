Kate Middleton, İngiliz monarşisinin çökmesini önledi

Cambridge Düşesi'nin Kraliyet'i ayakta tuttuğu belirtiliyor. Middleton'ın, Meghan Markle gibi monarşiyi terk etmesinin 'felaketle' sonuçlanabileceğine dikkat çekiliyor.

Cambridge Dükü Prens William'ın eşi Kate Middleton, Kraliyet Ailesi hakkındaki iddiayla gündeme geldi.

İngiliz monarşisinin geleceğinin Middleton'ın “omuzlarında” olduğu iddia edildi.

"Buradan gidiyorum deseydi..."

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan yazar Tina Brown, "Herhangi bir nedenle Meghan gibi 'Buradan gidiyorum, çok daha iyisini yapabilirim' diye düşünseydi, bu bir felaket olurdu." dedi.

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Kraliyet'ten ayrılarak ABD'de yeni bir hayata başlamıştı. Çift, monarşinin gündeminden uzun bir süredir düşmüş değil.

"Kate olmadan anında çökerdi"

New York Post'a konuşan Brown, Kraliyet Ailesi'ni işaret ederek, "Sanırım o (Kate) olmadan anında çökerdi. O iyi eğitimli, kendini bu kurumun zorluklarına adamak isteyen tek modern, güzel kadın. Pek çok genç kadın bunu yapamaz." ifadelerini kullandı.

Kate'i eş olarak seçtiği için William'ı övdü

Brown, Middleton'ın annesi Carole'un "bu konuda çok kritik düşünceli" olduğuna inanıyor. Carole'un, kızına "sinsi insanlardan" kaçınmasına yardım ettiği konuşuluyor.

39 yaşındaki William'ı, Kate'i eşi olarak seçtiği için öven Brown, evlilik teklifinden önce 10 yıl beklemenin akıllıca olduğunu savundu.

Brown, "Öyle görünüyor ki kimse Meghan gibi aldanmadı." diye ekledi.