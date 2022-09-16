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    Kenan Doğulu, Emel Sayın'ı göğsünden öptü

    Kenan Doğulu, birlikte konser verdiği Emel Sayın'ı sahnede öpücüklere boğdu. Doğulu, “Çok öpüyorsun, Beren görmesin” diyen Sayın'ı göğsünden bile öptü. Sayın, bu sırada büyük şaşkınlık yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 12:17
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    Kenan Doğulu, Emel Sayın'ı göğsünden öptü

    Usta sanatçı Emel Sayın, Kenan Doğulu ile birlikte İstanbul'da konser verdi.

    Binlerce hayranıyla buluşan ünlü isimler, sahnede eğlenceli anlar yaşadı.

    “Çok öpüyorsun beni”

    Birlikte sevilen şarkılarını okuyarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ikiliden Doğulu'nun Sayın'ı sık sık öpmesi dikkatlerde kaçmadı.

    Sahnede Doğulu'ya espri yapan Sayın, “Çok öpüyorsun beni. Beren duymasın, görmesin” dedi.

    Göğsünden öptü

    Beren Saat’in nerede olduğu soran ve Doğulu’dan “işi var” cevabını alan Sayın, “Keşke burada olsaydı. Olsaydı, böyle olmazdı” diye konuştu.

    Bunun üzerine gülerek karşılık veren Doğulu, peş peşe Sayın'ı yüzü, omzu ve göğsünden öptü.

    Kenan Doğulu, Emel Sayın'ı göğsünden öptü ViDEO

    “Çok tehlikeli”

    Büyük şaşkınlık yaşayan 76 yaşındaki Emel Sayın, “Çok tehlikeli” demekle yetindi.

    Kenan Doğulu için “Bende yeri ayrı ve farklı” diyen sanatçı, popçunun ailesini anmadan da geçmedi.

    Kenan Doğulu, Emel Sayın ı göğsünden öptü #1

    Kenan Doğulu, Emel Sayın ı göğsünden öptü #2

    Kenan Doğulu, Emel Sayın ı göğsünden öptü #3

    Kenan Doğulu, Emel Sayın ı göğsünden öptü #4

    Kenan Doğulu, Emel Sayın ı göğsünden öptü #5

    Kenan Doğulu, Emel Sayın ı göğsünden öptü #6

    Kenan Doğulu, Emel Sayın ı göğsünden öptü #7

    Kenan Doğulu, Emel Sayın ı göğsünden öptü #8


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