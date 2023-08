Kendall Jenner, ata çıplak bindi Dünyanın en ünlü modellerinden Kendall Jenner, bir çekim için yine iddiasını konuşturdu.

Her yaptıklarıyla olay olmayı başarıp gündemden hiç düşmeyen Kardashian/Jenner ailesinin genç üyesi Kendall Jenner, podyumların aranan modelleri arasında yer alıyor.

Genç model sosyal medyada sütyensiz halleriyle yaptığı paylaşımlarla eleştiri alıyordu. Bu tarz eleştirileri umursamayan model sık sık iddialı paylaşımlara imza atmaya devam ediyor.

Çırılçıplak ata bindi

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen ve Kim Kardashian'ın kız kardeşi olan Kendall Jenner son olarak çırılçıplak soyunup güzel beyaz bir atın üzerine uzandı.

Göğüslerini eliyle kapattı

Kardashians'ın 27 yaşındaki yıldızı, başını arkaya doğru eğip koyu renk saçlarını atın arkasına doğru savururken eliyle göğüslerini kapattı.