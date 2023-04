Kendall Jenner güneşlenirken poz verdi Kendall Jenner'dan sütyensiz pozlardan sonra şimdi de sere serpe şezlong pozu geldi.

ensonhaber.com

Mücevher tasarımcısı Gabriela Berlingeri ile uzun süren bir birliktelik yaşadıktan sonra yollarını ayıran Bad Bunny ile aşk yaşamaya başlayan Kendall Jenner, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

'Keeping Up with the Kardashians' reality şovu ile şöhrete kavuşan Kendall Jenner sütyensiz pozlarından sonra tepki alınca üstsüz pozlar da paylaşmıştı.

Ünlü model şimdi de şezlongta tangasıyla sere serpe yatıp kalçalarını sergiledi.

Hayranları çok beğendi

Çiçekli bikinisiyle tüm gün güneşin tadının çıkaran model Kendall Jenner üst üste paylaştığı pozlarla hayranlarını resmen mest etti.