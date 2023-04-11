Kendall Jenner güneşlenirken poz verdi
ensonhaber.com

Mücevher tasarımcısı Gabriela Berlingeri ile uzun süren bir birliktelik yaşadıktan sonra yollarını ayıran Bad Bunny ile aşk yaşamaya başlayan Kendall Jenner, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Kendall Jenner

'Keeping Up with the Kardashians' reality şovu ile şöhrete kavuşan sütyensiz pozlarından sonra tepki alınca üstsüz pozlar da paylaşmıştı.

Kendall Jenner

Ünlü şimdi de şezlongta tangasıyla sere serpe yatıp kalçalarını sergiledi.

Hayranları çok beğendi

Çiçekli bikinisiyle tüm gün güneşin tadının çıkaran model Kendall Jenner üst üste paylaştığı pozlarla hayranlarını resmen mest etti.

Kendall Jenner
Kendall Jenner
Kendall Jenner