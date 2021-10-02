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Kerem Bürsin aşkını anlattı: Hande olağanüstü bir kadın

Kerem Bürsin aşkını anlattı: Hande olağanüstü bir kadın

Bir dergiye röportaj veren Kerem Bürsin, Hande Erçel'e olan aşkını bir kez daha dile getirdi. Bürsin, "Hande ile şu an çok iyiyiz, en önemlisi birbirimizi olduğumuz gibi seviyoruz" dedi.