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    Kerem Bürsin, Hande Erçel'in fotoğraflarını sildi

    Ayrılıkla ilgili çıkan iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den yeni haber var.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 16:00
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    Kerem Bürsin, Hande Erçel'in fotoğraflarını sildi

    Rol aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde tanışan Hande Erçel ve  Kerem Bürsin, aşk haberlerini uzun süre reddettikten sonra birlikte çıktıkları Maldivler tatilinde birlikteliklerini ilan etmişti.

    HANDE BİTİRDİ

    Birliktelikleri devam eden oyuncu çift hakkında yeni bir iddia ortaya atılmıştı. Bürsin'in, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktuğu öne sürülmüştü. Ancak Erçel'in, arkadaşlarına "Tamamen bitti, artık dönüş yok" dediği belirtilmişti.

    Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan ikiliden Hande Erçel, 'ayrılık' iddialarını güçlendiren bir hamlede bulundu. Bürsin ile çekilen fotoğraflarının tamamını silen Erçel, ayrıca ünlü oyuncuyu sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

    34 yaşındaki Kerem Bürsin de Hande Erçel ile pozlarını Instagram'dan kaldırdı. Ancak yakışıklı oyuncu, 28 yaşındaki Erçel'i takip etmeye devam ediyor.

    Kerem Bürsin, Hande Erçel in fotoğraflarını sildi #1


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