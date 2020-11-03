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    Kerimcan Durmaz, parti verdi

    Yeni imajıyla dikkat çeken Kerimcan Durmaz’ın doğum günü partisi tepki çekti.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 07:41
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    Kerimcan Durmaz, parti verdi

    Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz yıl ABD'ye yerleşmişti.

    DOLARLI PASTA

    Türkiye, İzmir'den gelen ölüm haberlerine yas tutarken Kerimcan Durmaz'ın pandemiye rağmen Miami'de doğum günü partisi düzenlemesi tepki topladı.

    Durmaz'ın pastasının üzerindeki dolarlar dikkat çekti.

    SOSYAL MESAFE YOK

    Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı partiye Kerimcan Durmaz'ın dansları damga vurdu. 26 yaşına basan Durmaz'ın doğum günü kutlamasından kareler sosyal medyada paylaşıldı.

    Kerimcan Durmaz, parti verdi #1

    Kerimcan Durmaz, parti verdi #2

    Kerimcan Durmaz, parti verdi #3

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