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Kerimcan Durmaz, parti verdi
Yeni imajıyla dikkat çeken Kerimcan Durmaz’ın doğum günü partisi tepki çekti.
- Haber Merkezi
- 03.11.2020 - 07:41
Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz yıl ABD'ye yerleşmişti.
DOLARLI PASTA
Türkiye, İzmir'den gelen ölüm haberlerine yas tutarken Kerimcan Durmaz'ın pandemiye rağmen Miami'de doğum günü partisi düzenlemesi tepki topladı.
Durmaz'ın pastasının üzerindeki dolarlar dikkat çekti.
SOSYAL MESAFE YOK
Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı partiye Kerimcan Durmaz'ın dansları damga vurdu. 26 yaşına basan Durmaz'ın doğum günü kutlamasından kareler sosyal medyada paylaşıldı.