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    Kibariye: Çocuğuma haram yedirmedim

    Ünlü şarkıcı Kibariye, sahnede dekolteli kıyafetler giyen meslektaşlarıyla ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 11:27
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    Kibariye: Çocuğuma haram yedirmedim

    Ünlü şarkıcı Kibariye, önceki gün İstanbul'daki bir mekanda konser verdi.

    Mor elbisesi ile assolist olarak sahnedeki yerini alan Kibariye, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Meslektaşlarının dekolteli ve iddialı kıyafetlerinin kendisine ters olduğunu söyleyen Kibariye, "Ben sesimle bir yere geldim." dedi.

    "62 YAŞINDAYIM"

    Kibariye, "Boyunu posunu göstermek için sahneye çıkan biri değilim. 62 yaşındayım, bugüne kadar sadece sesimle bir yerlere geldim. Gündeme gelen tek şey sesim oldu.

    "HELAL YEDİK"

    Ekmeğimi böyle çıkardım. Çocuklarıma da haram değil, helal yedirdim.” dedi.

    Kibariye: Çocuğuma haram yedirmedim #1

    Kibariye: Çocuğuma haram yedirmedim #2


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