Kibariye, hastaneden çıktı Konser esnasında 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düşen şarkıcı Kibariye, hastaneden taburcu oldu.

ensonhaber.com

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki "Romanlar Buluşması" konserine ünlü sanatçı Kibariye de katıldı. Kibariye sahnede şarkısını söylerken talihsiz bir kaza yaşadı.

Koruması düşürdü

Ünlü sanatçı için sahneye çıkan bir hayranı ona doğru koştuğu sırada koruması olduğu değerlendirilen şahsın müdahalesi sırasında Kibariye darbe aldı.

Kibariye yaklaşık 2 metre yükseklikteki sahneden aşağı düştü. Yaralanan Kibariye önce yakın bir özel hastaneye ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Menajeri açıklama yaptı

Tedavisi tamamlanan Kibariye, taburcu edildi. Kibariye'nin menajeri Harun Belenkoğulları, "2 gece boyunca doktor kontrolü altında tutuldu. Müşahede amaçlı hastanedeydik. Tedavisi tamamlandı ve taburcu ediliyor. Buradan İstanbul'a döneceğiz" dedi.