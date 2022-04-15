Kibariye'nin kızı Birgül kuaföre para ödemedi

Kibariye'den sonra kızı Birgül'ün de kuaföre para ödemeden kaçtığı iddia edildi.

Ünlü şarkıcı Kibariye, geçtiğimiz yıl ekim ayında kaynak saç yaptırdığı kuaföre para ödemediği haberleriyle gündeme gelmişti. Altı ay sonra bu kez ünlü sanatçının kızı Birgül Küçükbalçık, benzer iddia ile karşı karşıya geldi.

İddiaya göre, Birgül Küçükbalçık, Ataşehir'de saçlarını boyatmak için gittiği kuaföre 2 bin 500 TL'lik borcunu ödemeden kaçtı.

"Annem öder"

İş yeri sahibi Fuat Danış, "Kibariye Hanım ve kızı randevu oluşturmak istedi. Bir gün sonra sadece kızı geldi. Yaklaşık dört saat sürdü buradaki işlemler. Saçı boyandı, bakım yapıldı. Ödemeyi almadan sizi bırakamam dedim. 'Annem burada, birazdan ödemeyi yapacak' dedi.

"Yakıştıramadım"

Sonra bu iş artık yargıya yansıyınca, haberlere çıkınca dün Ali Bey bizimle iletişime geçti. Burada bir yanlış anlaşılma olduğunu, ödemeyi yapmak istediklerini söylediler. Herhalde tatlıya bağlanacak diye düşünüyorum. Ama yapılan hoş değildi gerçekten. Uğraşmış arkadaşlar burada. Bütün arkadaşlarımız en güzel hizmeti verdiler. Böyle bir durum olmasına biz de çok üzüldük. Yakıştıramadık doğrusu. Ali Bey ödemeyi yapacağını, yanlış anlaşılma olduğunu söyledi." şeklinde konuştu.