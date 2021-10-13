Kibariye'nin kuaförü konuştu: Çok sayıda mağdur var

Kibariye'nin gittiği kuaförün işletme yöneticisi Kemal Bamdelen, yaşananları canlı yayında anlattı.

İstanbul Kadıköy’de bir kuaföre gelen sanatçı Kibariye, 4 bin 200 lira değerinde kaynak saç yaptırdı. İşlem sonrası iddiaya göre ücreti ödemeyen şarkıcı, eşi Ali Küçükbalçık ile kuaförden ayrıldı. İşletme sahibi Kemal Bamdelen, bir magazin programının canlı yayınına katıldı ve çok sayıda mağdur olan insanın olduğunu söyledi.

İşte kuaförün açıklamalarından ara başlıklar:

"BİRİ YALAN SÖYLÜYOR"

“Kibariye Hanım geldi, saçlarını yaptıracağını söyledi, biz de yaptık. Buradan mutlu bir şekilde ayrıldı, kendisi de söylüyor… Parayı vermeden gittiler, burada bir arkadaş bıraktılar rehin olarak 4-5 saat durdu dükkânda parayı ödemediler… Ali Bey ‘parayı medya danışmanıma verdim’ dedi. Medya danışmanına sordum ‘kimse para vermedi’ dedi. ‘Biri yalan söylüyor ama hanginiz’ deyip Ali Bey'i tekrar aradım.

"ÇOK PROBLEM YAŞAMIŞLAR"

Ali Bey ‘4 bin 200 TL değil de bunu reklam karşılığı yapalım’ teklifinde bulundu. Ben de ‘en başından söyledim size böyle bir çalışmamız yok. Bizim böyle bir reklama da ihtiyacımız yok’ cevabını verdim. ‘O zaman yarısını vereyim’ dedi. Ben de kendilerini medyaya vereceğimi söyledim. Bence bu olaylardan Kibariye Hanım'ın haberi yoktu sonradan öğrenmiş olabilir. Bu işleri organize den eşi Ali Bey'dir. Bu olay duyulduktan sonra çok sayıda mağdur ulaştı. Çok problem yaşamışlar. Biz Kibariye Hanım için dükkanı 5-6 saat kapattık. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.”



