Kilo veren Demet Akalın bikinili paylaşım yaptı! Videoyu gören yorum yaptı

geçtiğimiz aylarda 6 kilo yağ aldırıp 10 kilo verdiğini açıklayan ünlü şarkıcı Demet Akalın, ardından da zayıflama iğnesi yaptırdığını ve ölümden döndüğünü ifade etmişti.
Akalın, yaşadıklarını ''2 hafta yemek yiyemedim. Kusmaktan zayıflama iğnesi oldum. Ölümlerden döndüm bir daha tövbe" diye anlatmıştı.
Ailesiyle Bodrum'a giden ünlü şarkıcı; deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.
Yeni görünümüyle dikkat çeken ünlü isim, tatilden paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla adından söz ettirdi.
SON HALİNE YORUM YAĞDI
Demet Akalın, tatiden keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin fit hali dikkatlerden kaçmadı.
Instagram'dan son halini yayımlayan şarkıcıya takipçilerinden yorum yağdı.