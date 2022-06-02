Kim Kardashian: Genç kalmak için dışkı bile yiyebilirim

Kim Kardashian: Genç kalmak için dışkı bile yiyebilirim

Genç görünmek için çaba gösteren ünlü isimler arasında yer alan Kim Kardashian, gözünü kararttı.

Dünyaca ünlü Amerikalı televizyon yıldızı Kim Kardashian, genç görünmek için her şeyi yapabileceğini söyledi.

The New York Times’a konuşan Kim Kardashian, cilt bakım ürünü çıkaracağını açıkladı. Söyleşide genç kalmaya verdiği önemden bahseden Kardashian, cilt bakımının kolay vazgeçen insanlara göre olmadığını belirtti.

"Dışkı bile yerim"

Kardashian, "Genç görünmem için her gün dışkı yemem gerektiğini söyleseniz, bunu yapabilirim." ifadelerini kullandı.

"Cilt bakımı önemli"

Çoğu insanın nasıl göründüklerini umursamıyormuş gibi görünmek istediğini söyleyen Kardashian, cilt bakımı konusunda da, "Cilt bakımı kolaymış gibi ya da cilt güzelliği tamamen doğalmış gibi davranmıyorum. Sabah uyanıp rastgele ürünler kullanmazsınız. Uyanırsınız ve belirli içeriğe sahip ürünleri kullanırsınız. P.R.P. cilt bakımı, kök hücre bakımı, lazer - bunların hepsi işe yarayan şeyler." dedi.