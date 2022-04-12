Kim Kardashian ile Pete Davidson'dan fotoğraf geldi

Kim Kardashian ile Pete Davidson'dan fotoğraf geldi

Kim Kardashian, komedyen sevgilisi Pete Davidson ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian, çocuklarının babası adını 'Ye' olarak değiştiren ve artık öyle anılmak istediğini açıklayan rapçi Kanye West ile 8 yıllık evliliğini sonlandırmıştı.

Aşkını haykırdı

Kardashian, West'ten boşandıktan sonra birlikte olduğu sevgilisi komedyen Pete Davidson'la aşkını artık sosyal medyaya taşıdı.

Bekar Kim'den ilk fotoğraf

Geçtiğimiz ay mahkeme tarafından resmen bekar ilan edilen Kim Kardashian, sevgilisiyle objektif karşısına geçti.

Davidson'la çıktığı akşam yemeğinde pozlar veren ünlü yıldız, o kareleri de yaklaşık 300 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.