Kim Kardashian, Marilyn Monroe elbisesine zarar verdi

Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesini giyen Kardashian, bir Monroe hayranı tarafından elbiseye zarar vermekle suçlanıyor.

Marilyn Monroe hayranı olan dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian’ı, aktrisin 1962’de dönemin Devlet Başkanı John F. Kennedy’e ‘Mutlu Yıllar’ şarkısını söylerken giydiği ikonik elbiseye geçen ay Met Gala’da giyerken zarar vermekle suçladı.

Elbisenin son hali paylaşıldı

'Marilyn Monroe Collection' adıyla bilinen ve ünlü yıldızın elbiselerini muhafaza eden kurum Instagram hesabından elbisenin zarar gördüğünü öne sürdü. Marilyn Monroe Collection, Monroe'nun 1962'de giydiği göz kamaştırıcı elbisenin son halini gösteren yeni fotoğraflar yayınladı.

Elbisenin birkaç kristalinin 'eksik' olduğu hatta bazı kristallerin de iplikleriyle birlikte sallandığı ve düşmek üzere olduğu görülüyordu. Durumu fotoğraflarla göstermeye çalışan Marilyn Monroe Collection, Kim Kardashian'ın elbiseyi yeteri kadar koruyamadığını ve zarar verdiğini öne sürdü. İddiaların üzerine elbisenin şimdiki gerçek sahibi ve kiralandığı yer olan Ripley's Believe It or Not şirketine ulaşıldı. Ripley'in bir temsilcisi ise Kim Kardashian'ın elbiseye son derece saygı duyduğunu ve elbisede hiçbir sorun olmadığını söyledi. Şimdilerde Kim Kardashian bu görüntülere ve iddialara cevap verip vermeyeceği merak ediliyor.

7 kilo verdi

Kardashian, 1962’de Monroe tarafından giyildiğinden beri elbiseyi giyen ilk kişi oldu. Elbiseye sığdırmak için üç haftada 7 kilo verdiğini itiraf etti, ancak yine de fermuarını çekemedi. Realite yıldızı, elbisenin arkasının açık olduğunu gizlemek için beyaz kürklü bir şal kullandı. Orijinal elbiseyi sadece kırmızı halı sırasında için giydi.

10 milyon dolar

Şimdilerde müzelik olmuş ve oldukça değerli sayılan bu elbise aslında genç modacı Bob Mackie tarafından çizilmiş ve Fransız Hollywood kostümcüsü Jean Louis tarafından tasarlanmıştı. Marilyn Monroe'nun vücuduna göre dikildiği bilinen bu dar elbisenin üzeri ise tek tek elle işlenen 6 binden fazla kristalle süslenmişti. Yıllarca muhafaza edilen elbiseyi 2016 yılında 'Ripley's Believe It or Not' şirketi 4.8 milyon dolara satın aldı. Dünyanın en pahalı elbisesi olarak kabul edilen bu elbise şimdilerde 10 milyon dolar değerinde.