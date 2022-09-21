Kim Kardashian, şeffaf

Kim Kardashian, şeffaf

Seks kasetiyle gündem olan Kim Kardashian'dan şeffaf iç çamaşırıyla poz verdi.

Ünlü rapçi Kanye West'ten boşandıktan sonra komedyen Pete Davidson'la aşk yaşayan ancak onda da mutluluğu bulamayan reality şov yıldızı Kim Kardashian, son günlerde seks kasetiyle gündeme geliyordu.

Şov devam ediyor

Bu kötü günleri geride bırakmaya çalışan Kardashian, kendini işine verdi.

Kozmetik ve iç giyim markaları için çekimden çekime koşturan 41 yaşındaki Kardashian, yine vücudunu sergiledi.

Kendi markası için objektif karşısına geçen Kardashian, transparan sutyen giyerek poz verdi. Göğsünü elleriyle kapatan ünlü yıldız, yine hayran bıraktı.