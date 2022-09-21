Petrol
92.56
2.14%
Euro
18.1933
-0.33%
Dolar
18.3201
0.01%
Altın
985.71
0.58%
Borsa
3258
0.00%
Bitcoin
354.503
-0.42%
BTXN Coin
7.98
0.75%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Kim Kardashian, şeffaf

    Seks kasetiyle gündem olan Kim Kardashian'dan şeffaf iç çamaşırıyla poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 14:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kim Kardashian, şeffaf

    Ünlü rapçi Kanye West'ten boşandıktan sonra komedyen Pete Davidson'la aşk yaşayan ancak onda da mutluluğu bulamayan reality şov yıldızı Kim Kardashian, son günlerde seks kasetiyle gündeme geliyordu.

    Şov devam ediyor

    Bu kötü günleri geride bırakmaya çalışan Kardashian, kendini işine verdi.

    Kozmetik ve iç giyim markaları için çekimden çekime koşturan 41 yaşındaki Kardashian, yine vücudunu sergiledi.

    Kendi markası için objektif karşısına geçen Kardashian, transparan sutyen giyerek poz verdi. Göğsünü elleriyle kapatan ünlü yıldız, yine hayran bıraktı.

    Kim Kardashian, şeffaf #1

    Kim Kardashian, şeffaf #2


    Fatih'te kırmızı ışığı hiçe sayan yayalar trafiği kilitledi
    3. Sayfa

    Fatih'te kırmızı ışığı hiçe sayan yayalar trafiği kilitledi

    Lenfoma nedir, lenfoma belirtileri nelerdir? Lenf kanserinin tedavisi var mı?
    Sağlık

    Lenfoma nedir, lenfoma belirtileri nelerdir? Lenf kanserinin tedavisi var mı?

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir