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    Kim Kardashian ve sevgilisinden şaşırtan diyalog

    Kim Kardashian ile aşk yaşayan Pete Davidson, Jenner-Kardashian ailesinin TV şovuna dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 07:32
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    Kim Kardashian ve sevgilisinden şaşırtan diyalog

    The Kardashians programının ilk sezonunda Kim Kardashian'ın genç aşkı Pete Davidson yer almıyordu. Kardashian takipçileri ısrarla ünlü komedyeni de ekranda görmek isterken Pete Davidson Jenner-Kardashian ailesinin TV şovuna dahil oldu.

    "Vajinamı bile görmüştür"

    İkilinin arasında ilk çekimlerde şoke eden bir diyalog ekrana yansıdı. Kim ekrana yansıyan sahnede sevgilisine seslenerek "Pete, buraya gel, Paxy ile tanışmalısın. Paxy, Keeping Up With the Kardashians'ta 14 yıl boyunca benimle çalıştı. Benim hakkımda her şeyi biliyor. Muhtemelen vajinamı görmüştür" dedi.

    Yanıt daha çok şaşırttı

    Pete Davidson ise sevgilisinin bu sözüne şoke edici bir yanıt verdi. Pete cinsel yaşamlarına arsız bir göndermede bulunarak "Benden daha mı fazla?" yanıtını verdi.

    Kim ise gülümseyerek "Senden daha fazla değil, ama muhtemelen onu gördü" dedi.

    Kim Kardashian ve sevgilisinden şaşırtan diyalog #1

    Kim Kardashian ve sevgilisinden şaşırtan diyalog #2

    Kim Kardashian ve sevgilisinden şaşırtan diyalog #3

    Kim Kardashian ve sevgilisinden şaşırtan diyalog #4

    Kim Kardashian ve sevgilisinden şaşırtan diyalog #5

    Kim Kardashian ve sevgilisinden şaşırtan diyalog #6

    Kim Kardashian ve sevgilisinden şaşırtan diyalog #7


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