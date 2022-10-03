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    Kim Kardashian'a kripto para paylaşımı pahalıya patladı

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, bir kripto varlığı yasa dışı şekilde tanıttığı gerekçesiyle Kim Kardashian'ın 1,26 milyon dolarlık para cezası ödeyeceğini duyurdu.
    • 03.10.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 17:44
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    Kim Kardashian'a kripto para paylaşımı pahalıya patladı

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) yapılan açıklamada, Kim Kardashian'ın, EthereumMax tarafından sunulan ve satılan kripto varlığın tanıtımı için ücret aldığını açıklamadan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu kaydedildi.

    1,26 milyon dolarlık ceza

    Kardashian'ın, yasa dışı şekilde kripto varlığı tanıttığı suçlamaları karşısında anlaşma yoluna gittiği belirtilen açıklamada, 1,26 milyon dolarlık cezayı ödemeyi ve komisyonun devam eden soruşturmasında iş birliği yapmayı kabul ettiği aktarıldı.

    Açıklamada, Kardashian'ın Instagram hesabından EthereumMax tarafından sunulan kripto varlıklar hakkında bir paylaşımda bulunması için kendisine 250 bin dolar ödendiğini açıklamadığının tespit edildiği bildirildi.

    Kim Kardashian a kripto para paylaşımı pahalıya patladı #1

    Federal menkul kıymetler yasalarının ilgili hükümlerini ihlal ettiği belirtildi

    AA'nın aktardığı habere göre Kardashian'ın paylaşımının, potansiyel yatırımcıların EMAX tokenleri almalarına yönelik talimatları içeren EthereumMax web sitesi bağlantısını içerdiği belirtilen açıklamada, Kardashian'ın federal menkul kıymetler yasalarının ilgili hükümlerini ihlal ettiği kaydedildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilan SEC Başkanı Gary Gensler, "Bu dava, ünlülerin veya influencerların kripto varlıklar da dahil olmak üzere yatırım fırsatlarını desteklediğinde, bu yatırım ürünlerinin tüm yatırımcılar için doğru olduğu anlamına gelmediğini hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Gensler, yatırımcıları kendi finansal hedefleri ışığında bir yatırımın potansiyel risklerini ve fırsatlarını değerlendirmeye teşvik ettiklerini vurguladı.

    Kim Kardashian a kripto para paylaşımı pahalıya patladı #2


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