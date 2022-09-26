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- Kıvanç Tatlıtuğ, dans ederken paylaştı
Kıvanç Tatlıtuğ, dans ederken paylaştı
Yeni projesi için New York'ta olan Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.
- Haber Merkezi
- 26.09.2022 - 09:52
- Güncelleme : 26.09.2022 - 09:55
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Aşk-ı Memnu dizisinde rol aldığı Beren Saat ile yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçti. İkilinin yıllar sonra tekrar bir araya gelmesi hayranlarını heyecanlandırmıştı.
Dans etti
Beren Saat ile film çekimleri için New York'ta olan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı.
Tatlıtuğ, dans ederken çektirdiği bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Kıvanç Tatlıtuğ'a beğeni ve yorum yağdı.