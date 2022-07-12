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    Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile tatilde

    Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile tatilde

    Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, oğulları Kurt Efe’nin 30 günlük ve 3 aylık karelerini paylaştı. Bu karelere beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2022 - 12:01
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    Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, şu sıralar Bodrum Yalıkavak’taki evlerinde tatil yapıyor.

    Çift, hem oğullarını büyütüyor hem de gelen misafirlerini ağırlıyor.

    Kurt Efe ile tatil keyfi

    Bundan 6 yıl önce modacı Dizer ile dünyaevine giren Tatlıtuğ, evine gelen dostlarına yaşadığı babalık heyecanını anlatırken, tavsiyelerde bile bulunuyor.

    Zamanının çoğunu Kurt Efe ile geçiren çiçeği burnunda baba Tatlıtuğ, arada bir de oğlu ile plaja iniyor.

    30 günlük ve 3 aylık hali

    15 Nisan’da doğan ve artık 3 aylık olan Kurt Efe’nin son halini ise annesi Instagram hesabından paylaştı.

    Babasının kucağında plajda görülen Kurt Efe’nin hem 30 günlük hem de 3 aylık hali dikkat çekti.

    Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile tatilde #1

    Israrla yüzünü göstermiyorlar

    Başak Dizer’in bu paylaşımları sosyal medyayı da salladı.

    Israrla Kurt Efe’nin yüzünü göstermeyen anne ile baba, bir süre daha Bodrum’da kalacak.

    Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile tatilde #2

    Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile tatilde #3

    Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile tatilde #4

    Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile tatilde #5


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