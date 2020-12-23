Kıvılcım Ural 450 bin TL'lik tazminat ödeyecek

Kıvılcım Ural'ın mahkemelik olduğu Dokuz Sekiz Müzik’ü mahkeme haklı buldu.

Duman Grubu solisti Kaan Tangöze'nin eşi Kıvılcım Ural, 2013 yılında albüm çıkarmıştı. Kendisine yeterli tanıtım yapılmadığı iddiasıyla Dokuz Sekiz Müzik’e dava açmıştı.

FİRMA DA DAVA AÇTI

Hürriyet'te yer alan ahbere göre, firma da sözleşme şartlarını yerine getirmediği iddiasıyla Kıvılcım Ural’a karşı dava açtı.

450 BİN TL ÖDEYECEK

Ural’ın davası devam ederken, Dokuz Sekiz Müzik’in davası Çağlayan Adliyesi Fikri Sinai Haklar Mahkemesi’nde görülen duruşmayla karara bağlandı. Firmayı haklı bulan mahkeme, Kıvılcım Ural’ı 450 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti.