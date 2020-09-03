Komşuları Harry ve Meghan’dan şikayetçi

Amerika'dan yeni ev alan Prens Harry ve Meghan Markle, komşularının huzurunu kaçırdı.

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’de yaşama kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle bir türlü huzurlu bir hayata geçemedi.

MADDİ DESTEK ALDILAR

Harry ve Meghan’ın ev için Prens Charles’tan maddi destek alması İngiliz kamuoyu tarafından eleştirilirken, bir darbe de yeni komşularından geldi.

Çiftin yeni evlerine taşınınca paparazilerin de bölgeye akın etti.

Görüntü alabilmek için evlerin etrafını abluka altına alan fotoğrafçılar ve helikopterler komşuları rahatsız etti.