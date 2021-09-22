Konser isteyen hayranlarına Tarkan'dan şarkılı yanıt: Sabredin inci tanelerim

Ünlü şarkıcı Tarkan, aşıların yaptırılıp koronavirüs salgınının kontrol altına alınmasına kadar konser vermeyeceğini duyurdu. Tarkan, hayranlarına "Sabredin inci tanelerim, kavuşacağız yakında" dedi.

Koronavirüs salgının başlamasının ardından tüm yeni projelerini ve konserlerini erteleyen Tarkan, uzun süredir eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da yaşıyor.

HAYRANLARININ KONSER TALEBİNE YANIT VERDİ

Megastar, hayranlarından kendisine gelen konser taleplerine yanıt verdi. Tarkan'ın bir klasik haline gelen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserleri bu yıl da yapılmayacak.

BİR SÜRE DAHA SAHNE ALMAYACAĞINI SÖYLEDİ

Instagram'dan açıklama yapan Tarkan bir süre daha sahneye çıkmayacağını belirtti.

AŞILAR YAPTIRILIP, KORONAVİRÜS KONTROL ALTINA ALINANA KADAR KONSER YOK

Aşıların yaptırılıp koronavirüsün kontrol altına alınmasının ardından konser vereceğini belirten Tarkan, hayranlarına "Sabredin inci tanelerim, kavuşacağız yakında" dedi.

Megastar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sahneden, sizlerden bu kadar ayrı kalmamıştım hiç. Galiba o yüzden de eksik, yarım her şey. Sevginiz, ilginiz, o alkış ve tezahürat sesleriniz, özetle ruhumun ilacı olan o güzel enerjiniz olmadan ben ben gibi değilim. "E o zaman neden konser yapmıyorsun?” diyenlerinizi duyuyorum. Pandemi…

"VİRÜSÜ KONTROL ALTINA ALDIĞIMIZDA -Kİ O DA AŞILARIMIZI OLDUKÇA OLACAK- KAVUŞACAĞIZ, SABREDİN İNCİ TANELERİM"

Biliyorum belirli tedbir kuralları çerçevesinde konserler yapılıyor şu an ama ben benim konserlerim için riskli buluyorum. Çünkü biliyorum, biz bir araya geldik mi koparız. Kimse tutamaz bizi. Kural mural tanımayız. Kırarız bütün zincirleri :)… E kimseyi tehlikeye atmak istemem. Şu virüsü kontrol altına aldığımızda (ki o da aşılarımızı oldukça olacak), düzlüğe çıktığımızda kavuşuruz… Sabredin inci tanelerim Kavuşacağız mutlaka sabredin"