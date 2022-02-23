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    Köpek saldırısına uğrayan Hazal Erişkin, tazminat davası açtı

    Yüzünden yaralanan Hazal Erişkin, seneler sonra köpeğin sahibine tazminat davası açtı.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 09:03
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    Köpek saldırısına uğrayan Hazal Erişkin, tazminat davası açtı

    2014 yılında O Ses Türkiye programında seslendirdiği 'Düşünme Hiç' isimli şarkıyla dikkatleri çeken daha sonra Yasak Elma ve Afilli Aşk dizilerinde rol alan oyuncu Hazal Erişkin iki sen önce Golden Retriever cinsi bir köpeğin saldırısına uğramıştı.

    O, tedavi sürecinin iş hayatını etkilediğini gerekçe göstererek köpeğin sahibi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    50 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

    Yüzünden yaralanan Erişkin, maddi manevi kayba uğradığını belirterek köpeğin sahibi Uğur Güven'den şikayetçi oldu. Oyuncu daha sonra uğradığı zararın tazmini için belirsiz alacak ve 50 bin liralık tazminat davası açtı.

    Köpek saldırısına uğrayan Hazal Erişkin, tazminat davası açtı #1

    Köpek saldırısına uğrayan Hazal Erişkin, tazminat davası açtı #2


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