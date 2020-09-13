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    Koronayı atlatan Esra Balamir maskesiz alışverişe çıktı

    Yakın arkadaşı Demet Akalın ve ailesine eşlik eden Balamir’in maskesiz hali sosyal medyada tepki gördü.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2020 - 12:37
    • Güncelleme : 13.09.2020 - 12:37
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    Koronayı atlatan Esra Balamir maskesiz alışverişe çıktı

    Demet Akalın-Okan Kurt çifti kızlarıyla Hira’yla birlikte bir AVM’de görüntülendi.

    Ailenin yanında yakın arkadaşları Esra Balamir de vardı.

    MASKE TAKMADI

    Daha önce koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan Balamir’in maske takmaması dikkatlerden kaçmadı.

    TEPKİ GÖRDÜ

    Balamir’in maskesiz hali sosyal medyada da tepki gördü.

    Koronayı atlatan Esra Balamir maskesiz alışverişe çıktı #1

    Koronayı atlatan Esra Balamir maskesiz alışverişe çıktı #2

    Koronayı atlatan Esra Balamir maskesiz alışverişe çıktı #3

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