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- Koronayı atlatan Esra Balamir maskesiz alışverişe çıktı
Koronayı atlatan Esra Balamir maskesiz alışverişe çıktı
Yakın arkadaşı Demet Akalın ve ailesine eşlik eden Balamir’in maskesiz hali sosyal medyada tepki gördü.
- Haber Merkezi
- 13.09.2020 - 12:37
- Güncelleme : 13.09.2020 - 12:37
Demet Akalın-Okan Kurt çifti kızlarıyla Hira’yla birlikte bir AVM’de görüntülendi.
Ailenin yanında yakın arkadaşları Esra Balamir de vardı.
MASKE TAKMADI
Daha önce koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan Balamir’in maske takmaması dikkatlerden kaçmadı.
TEPKİ GÖRDÜ
Balamir’in maskesiz hali sosyal medyada da tepki gördü.