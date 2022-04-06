Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi

Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi

Kourtney Kardashian ile müzisyen Travis Barker, nikah masasına oturdu.

42 yaşındaki televizyon yıldızı Kourtney Kardashian, uzun yıllardır arkadaş olduğu 46 yaşındaki müzisyen Travis Barker ile geçtiğimiz yıl şubat ayında aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çiftten sürpriz haber geldi.

Ekim ayında Barker'ın evlilik teklifine "Evet!" yanıtını veren Kardashian, ünlü müzisyen ile nikah masasına oturdu.

Cep telefonu yasak

Nikah, Las Vegas'ta bir şapelde kıyıldı. Ünlü çift, konukların içeriye cep telefonu sokmasına izin vermedi.

Güvenlik önlemleri altında gerçekleşen nikahı, sadece çiftin özel fotoğrafçısı görüntüledi. Kardashian ile Barker, şapele kendi özel güvenlik görevlilerini getirdi.