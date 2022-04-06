Petrol
107.04
0.38%
Euro
16.11
0.37%
Dolar
14.74
0.21%
Altın
913.76
0.31%
Borsa
2325
-0.07%
Bitcoin
667.027
-2.94%
BTXN Coin
31.74
0.12%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi

    Kourtney Kardashian ile müzisyen Travis Barker, nikah masasına oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 15:15
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 15:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi

    42 yaşındaki televizyon yıldızı Kourtney Kardashian, uzun yıllardır arkadaş olduğu 46 yaşındaki müzisyen Travis Barker  ile geçtiğimiz yıl şubat ayında aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çiftten sürpriz haber geldi.

    Ekim ayında Barker'ın evlilik teklifine "Evet!" yanıtını veren Kardashian, ünlü müzisyen ile nikah masasına oturdu.

    Cep telefonu yasak

    Nikah, Las Vegas'ta bir şapelde kıyıldı. Ünlü çift, konukların içeriye cep telefonu sokmasına izin vermedi.

    Güvenlik önlemleri altında gerçekleşen nikahı, sadece çiftin özel fotoğrafçısı görüntüledi. Kardashian ile Barker, şapele kendi özel güvenlik görevlilerini getirdi.

    Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi #1

    Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi #2


    İlginizi Çekebilir

    İzmir'de bir araçta 90 parça tarihi eser bulundu
    3. Sayfa

    İzmir'de bir araçta 90 parça tarihi eser bulundu

    Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi
    Magazin

    Kourtney Kardashian ile Travis Barker evlendi

    Ulaştırma Bakanlığı, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yalanladı
    Gündem

    Ulaştırma Bakanlığı, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini yalanladı

    Görüş Bildir