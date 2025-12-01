Kourtney Kardashian'dan emzirme açıklaması: "Hala devam"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kourtney Kardashian, New York’ta katıldığı WWD Beauty Inc ödüllerinde yaptığı açıklamalarla da gündem oldu.

Ünlü isim, iki yaşındaki Rocky’yi hâlâ emzirdiğini ve enerjisini bu yoğun tempoda nasıl koruduğunu anlattı.

MATCHA ÖZLEMİ

“Alkol kullanmıyorum, emziriyorum. Enerjimi nasıl buluyorum bilmiyorum.” diyen Kourtney, matcha kahvesine dönmek için sabırsızlandığını da itiraf etti.

Kourtney Kardashian, cumartesi günü Instagram hesabından yaptığı Şükran Günü paylaşımıyla da konuşuldu.

46 yaşındaki ünlü isim, minik oğlu Rocky ile çekilmiş aile karelerini “Thankful” notu ve turuncu kalp emojisiyle takipçileriyle paylaştı.

ÇOCUKLAR BAŞKALARINDAN

Çift, 2022’de evlenmiş ve hem Kourtney’nin eski partneri Scott Disick’ten olan üç çocuğuyla hem de Travis’in eski eşi Shanna Moakler’dan olan çocuklarıyla büyük bir “karma aile” oluşturmuştu.