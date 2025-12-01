Kourtney Kardashian'dan emzirme açıklaması: "Hala devam"

- Kourtney Kardashian, WWD Beauty Inc ödüllerinde yaptığı açıklamada iki yaşındaki oğlu Rocky'yi hâlâ emzirdiğini paylaştı.
- Ünlü isim, enerji dolu kalmasını alkol kullanmamasına ve emzirmeye bağladı, ayrıca matcha kahvesine dönmek istediğini belirtti.
- Şükran Günü'nde Instagram'da oğlu Rocky ile aile fotoğrafları paylaşarak takipçileriyle iletişimini sürdürdü.
Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kourtney Kardashian, New York’ta katıldığı WWD Beauty Inc ödüllerinde yaptığı açıklamalarla da gündem oldu.
Ünlü isim, iki yaşındaki Rocky’yi hâlâ emzirdiğini ve enerjisini bu yoğun tempoda nasıl koruduğunu anlattı.
MATCHA ÖZLEMİ
“Alkol kullanmıyorum, emziriyorum. Enerjimi nasıl buluyorum bilmiyorum.” diyen Kourtney, matcha kahvesine dönmek için sabırsızlandığını da itiraf etti.
Kourtney Kardashian, cumartesi günü Instagram hesabından yaptığı Şükran Günü paylaşımıyla da konuşuldu.
46 yaşındaki ünlü isim, minik oğlu Rocky ile çekilmiş aile karelerini “Thankful” notu ve turuncu kalp emojisiyle takipçileriyle paylaştı.
ÇOCUKLAR BAŞKALARINDAN
Çift, 2022’de evlenmiş ve hem Kourtney’nin eski partneri Scott Disick’ten olan üç çocuğuyla hem de Travis’in eski eşi Shanna Moakler’dan olan çocuklarıyla büyük bir “karma aile” oluşturmuştu.