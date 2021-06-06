Kraliçe Elizabeth, Prens Harry ile irtibatı kesmeyecek

Kraliyet yorumcusu Levin, İngiliz kraliçenin Harry'nin akıl sağlığından endişeli olduğunu yazdı.

İngiltere Kraliyet ailesinin olaylı ismi Prens Harry, gündemden düşmüyor.

Eşi Meghan Markle ile ABD'de kendilerine yeni bir hayat kuran Harry'nin zihinsel yönden sorunları olduğu belirtildi.

"HARRY'NİN AKIL SAĞLIĞI KONUSUNDA ÇOK ENDİŞELİ"

Kraliçe 2'nci Elizabeth'in, torunu olan Sussex Dükü'nden vazgeçmeye hazır olmadığı kaydedildi.

New York Post'un haberine göre, Kraliyet yorumcusu Angela Levin, Twitter hesabından "Görüşüme göre, Harry'nin Londra'daki ailesi, onun akıl sağlığı konusunda çok endişeli." diye yazdı.

"YIKICI SONUÇLARI OLUR"

Levin, paylaşımını "(Harry'nin) Yüzüne Kraliyet kapısını çarpmanın yıkıcı sonuçları olabileceğini düşünüyorlar." ifadesiyle sonlandırdı.

Levin'in söz konusu görüşleri, Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı için yapılacak Platinum Jubilee (Platin Jübile) adlı kutlamaya Prens Harry'nin davet edileceğiyle ilgili haberlerin ardından geldi.

Öte yandan, bir başka Kraliyet ailesi üyesi, Kate Middleton'ın kocası Prens William ve kardeşi Prens Harry arasında "arabulucu" olduğunu aktardı.