Kraliçe Elizabeth ve Tom Cruise, ölmeden önce gizli arkadaş oldu

Kraliçe Elizabeth ve Tom Cruise, ölmeden önce gizli arkadaş oldu

İngiliz Kraliçe, ünlü oyuncuyla çay sohbetinde bir araya geldi. İki arasında başlayan dostluk gündem oldu.

Geçtiğimiz eylül ayında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth ile ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

Kraliçe'nin, Altın Küre ödüllü oyuncu Tom Cruise ile düzenlenen bir yarışmada tanışmadığı için hayal kırıklığına uğradığı belirtildi.

Birlikte çay içtiler

Bunun üzerine Cruise, özel bir Windsor Kalesi turuna davet edildi. Konuyla ilgili kaynaklar, Cruise ve Elizabeth'in birlikte çay içtiğini anlattı.

New York Post, gelişmeyi "Kraliçe Elizabeth ve Tom Cruise, ölmeden önce gizli arkadaş oldu" diye aktardı.

"Helikopterle uçmasına bile izin verildi"

Kraliçe'nin, 60 yaşındaki oyuncuyu gördüğünden dolayı mutlu olduğu ifade edilerek, "Öyle ki onu öğle yemeğine davet etti. Helikopterle uçmasına bile izin verildi." denildi.

İkili arasındaki dostluğun bir öğle yemeğiyle devam etmesinin planlandığı ancak 96 yaşında ölen Elizabeth'in ardından bunu gerçekleştirilemediği vurgulandı.

Tom Cruise: Çok takdir ettiğim bir kadın

İngiliz Kraliçe'ye olan hayranlığından bahseden Tom Cruise, "Çok takdir ettiğim bir kadın. Onun muazzam haysiyete sahip biri olduğunu düşünüyorum." demişti.