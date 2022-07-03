Kraliyet Ailesi'nde Prens Andrew ve Ghislaine Maxwell iddiaları

Epstein'in suç ortağı Maxwell'in, sık sık Buckingham Sarayı'nı ziyaret ettiği belirtiliyor. Bir dönem sarayda çalışan koruma görevlisi, çarpıcı iddialar ortaya attı.

ABD'de fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede kaldığı hücresinde cansız bedenine rastlanan milyarder Jeffrey Epstein'in eski sevgilisi olarak bilinen Ghislaine Maxwell ile ilgili yeni söylentiler ortaya çıktı.

Maxwell, yargılandığı davada Epstein'e yardım etmekten suçlu bulunmuş ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Buckingham'a sınırsız erişim

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein'in bir dönem kurdukları yakın diyalog bilinirken, İngiliz Prens'in, Maxwell'e Buckingham Sarayı'na 'sınırsız erişim izni' verdiği iddia edildi.

62 yaşındaki York Dükü ile 60 yaşındaki Maxwell arasındaki ilişki, İngiltere'nin gündemine oturmuş durumda.

Dük'ün dairelerine girip çıkıyordu

1998'den 2004'e kadar Buckingham Sarayı'nda silahlı koruma görevlisi olarak çalışan Paul Page, Maxwell'in sık sık Dük'ün dairelerine girip çıktığını gördüğünü söyledi.

Sun'a yaptığı açıklamada Page, "Ben ve diğer meslektaşlarım, bir tür ilişki içinde oldukları fikrine sahipti." dedi.

Maxwell'in ziyaretçi defterine kaydedilmesini istemedi

İkilinin, saray arazisinde "Kraliçe'nin yatak odasının penceresinin hemen dışında" piknik yaptığını da dile getiren Page, kendisi ve meslektaşlarından Maxwell'in adını ziyaretçi defterine kaydetmemelerinin istendiğini aktardı.

Page, bu durumu "son derece sıradışı bir karar" diye nitelendirdi.

Eski Kraliyet çalışanı, "Kraliyet Ailesi dışında kimsede olmayan erişime sahipti. O başka bir seviyedeydi." diye ekledi.