Kurtlar Vadisi buluşması! Pala, Memati ve Abdülhey buluştu

2003-2005 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi'nin finali üzerinden yıllar geçse de unutulmayan yapımlardan oldu. Yayınlandığı döneme damga vuran Kurtlar Vadisi, üzerinden yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor.

Hayranlarını yıllardır ekrana kilitleyen Kurtlar Vadisi'nin efsane olmuş isimleri yine gündemde.

YILLAR SONRA YENİ POZ

Pala, Memati ve Abdülhey yıllar sonra bir araya geldi. Bir etkinlikte buluşan dizisinin unutulmaz karakterleri poz vermeyi de ihmal etmedi.

Fotoğraf sosyal medyada yayınlandı. Dizinin hayranları Pala, Memati ve Abdülhey'in son haline yorum yağdırdı.

PALA MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Pala'yı oynayan Yüksel Arıcı'ysa geçtiğimiz gün katıldığı bir programda adeta bombayı patlatmıştı. Pala'nın filmini yapacaklarını duyuran Yüksel Arıcı, ''Pala çok sevilen bir karakter olduğu için, kötü bir karakter ama çok sevildi. Türkiye çok sevdi bu Pala karakterini. Biz de arkadaşlarla otururken şöyle bir fikir çıktı. Bu Pala karakterinin filmini yapalım. Ama Pala filmi olmasın başka bir hikayesi olsun. Ama böyle bir projeye hazırlanalım. O projenin hazırlık aşamasına girmek üzereyiz.'' ifadelerini kullanmıştı.