Kuşkonmaz yedirmesi eleştirilmişti! Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan’ın son anlarını anlattı

Ünlü fenomenlerden Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kısa süreliğine tahliye edilmişti.

30 yaşındaki ünlü isim, 21 Haziran'da ikinci kez kalbinin durmasının ardından hayatını kaybetti.

Sürekli sosyal medyada paylaşımları yağılan ve yoğun bakım tedavisini reddeden Candan’ın, kuşkonmaz yerken çekilen görüntüleri olay olmuştu.

Bu görüntülerin paylaşılmasıyla modacı Pınar Kerimoğlu, eleştiri oklarının hedefi oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Candan’ın hastane görüntülerinin paylaşılmasının etik olmadığını savundu.

Tepkilerin ardından sessizliğini bozan Pınar Kerimoğlu, hem Nihal Candan’ın son anlarını anlattı hem de kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi:

"YAŞADIKLARIMI ANLATMAK İSTİYORUM"

"Nihal'in vefatı beni derinden etkiledi. Bazı konulara açıklık getirmek istiyorum. Bilmeden bir insanın ardından konuşmak kolay. Yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. 'Vicdansız, prim yapıyor' diyorsunuz ama...

"DİRENDİ"

Yoğun bakıma yatmamak için direndi. Elimden gelen her şeyi yaptım. Sonunda 14 saat yoğun bakımda kalabildi.

"KIZIM GİBİ GÖRDÜM"

Bayramın dördüncü günü hastanedeydim. Nihal’i yeni tanımama rağmen onu kızım gibi gördüm. Hastaneye gittiğimde annesi özellikle beni aradı. Ne istediğini sordum; 'Kahve, soda getirebilirsin' dediler. Ancak bu olmaz deyince, 'Sadece yeşil şeyler tüketiyor, her şeye alerjisi var' dendi.

'GÖRÜNTÜYÜ NİHAL İSTEDİ'

Sonrasında Nihal yemeye başladı. Herkes hastane odasındaydı. Annesi ağlamaya başladı, ‘Kızım ilk kez yiyor’ dedi. Nihal bana, ‘Bu anı reels yapabilir miyiz? Bunu çekmeni istiyorum’ dedi. Karşımda eriyip giden bir kız vardı. Tamam dedim, herkes oradaydı.

Aradan 5 dakika geçmeden doktorlar geldi. ‘Acil yoğun bakıma yatması gerekiyor’ dediler. Ama Nihal kesinlikle kabul etmedi. ‘Hastaneden çıkış kağıtlarını getirin’ dedi.

'BANA: 'SANA DA İYİ GELMİYORUM' DEDİ'

Hiç pişman değilim. Size acı bir gerçeği daha söyleyeyim. Nihal, bana ‘Pınar, sana da iyi gelmiyorum’ dedi."