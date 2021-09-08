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    Kylie Jenner, ikinci kez hamile

    Dünyaca ünlü model Kylie Jenner, paylaştığı videoyla müjdeyi duyurdu
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 10:27
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    Kylie Jenner, ikinci kez hamile

    Kardashian Ailesi'nin üyelerinden Kylie Jenner, hamile olduğu yönündeki iddiaları duygusal bir videoyla doğruladı.

    Instagram hesabından bir paylaşım yapan 24 yaşındaki Jenner, sevgilisi Travis Scott’a hamilelik testini gösterdiği anları, bebeğin ultrason görüntülerini ve büyüyen karnını gözler önüne serdi.

    İLK HAMİLELİĞİNİ SAKLAMIŞTI

    2017’den beri ünlü şarkıcı Travis Scott’la bir dargın bir barışık olarak ilişkisine devam eden Jenner, kızı Stormi’nin hamilelik dönemini bir sır gibi saklamıştı. 3 yaşındaki Stormi dünyaya gelene kadar gözlerden uzak kalan Jenner, doğum yaptıktan sonra mutlu haberi paylaşmıştı.

    EN ZENGİNİ

    Kylie Cosmetics markasıyla iş dünyasında adından söz ettiren Jenner, elde ettiği başarıyla Kardashian-Jenner ailesi içindeki en zengin isim olarak biliniyor.

    Kylie Jenner, ikinci kez hamile VİDEO

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