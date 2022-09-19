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    Kylie Jenner'ın yardımcı ekibi

    Kylie Jenner kızı Stormi ile birlikte eğlence parkına gitti.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 07:15
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 07:35
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    Kylie Jenner'ın yardımcı ekibi

    25 yaşındaki dünyaca ünlü isim Kylie Jenner; takipçilerinden gelen 'kötü bir anne olduğu' eleştirilerinin ardından geçtiğimiz gün kızı Stormi'yi, Kim Kardashian'ın kızı Chicago'yu, Khloe Kardashian'ın kızı True'yu ve Rob Kardashian'ın kızı Dream'i eğlence parkına götürdü.

    Makyaj tazelemek için de biri var

    Gruba eğlence parkı çevresinde dört koruma ve iki VIP tur rehberi olmak üzere toplam altı kişilik bir yardımcı ekibi eşlik etti.

    Ayrıca Jenner'ın makyaj sanatçısı Ariel de yanlarındaydı.

    Kylie Jenner ın yardımcı ekibi #1

    Kylie Jenner ın yardımcı ekibi #2


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