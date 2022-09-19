Kylie Jenner'ın yardımcı ekibi

Kylie Jenner kızı Stormi ile birlikte eğlence parkına gitti.

25 yaşındaki dünyaca ünlü isim Kylie Jenner; takipçilerinden gelen 'kötü bir anne olduğu' eleştirilerinin ardından geçtiğimiz gün kızı Stormi'yi, Kim Kardashian'ın kızı Chicago'yu, Khloe Kardashian'ın kızı True'yu ve Rob Kardashian'ın kızı Dream'i eğlence parkına götürdü.

Makyaj tazelemek için de biri var

Gruba eğlence parkı çevresinde dört koruma ve iki VIP tur rehberi olmak üzere toplam altı kişilik bir yardımcı ekibi eşlik etti.

Ayrıca Jenner'ın makyaj sanatçısı Ariel de yanlarındaydı.