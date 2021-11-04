Lady Gaga: Joe Biden'ın yemin töreninde kurşun geçirmez kıyafet giydim

Amerikalı şarkıcı, törende giydiği kıyafete ilişkin açıklamada bulundu.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden için 20 Ocak'taki yemin törenine katılan ünlü şarkıcı Lady Gaga, sergilediği performansa dair bilinmeyen detayı paylaştı.

Gaga, Vogue dergisine yaptığı açıklamada, yemin törenini, "Hayatımın en gururlu günlerinden biri." şeklinde tanımladı.

KURŞUN GEÇİRMEZ KIYAFET AÇIKLAMASI

Şarkıcı, "Amerika'daki birçok insan gibi ben de Trump başkan olduğunda derin bir korku duydum." dedi.

Törenle ilgili bir ayrıntıyı ilk kez açıklayan Gaga, kurşun geçirmez bir kıyafetle sahnede olduğunu belirterek, "İnsanlar benim hakkımda bunu biliyor mu bilmiyorum ama bugün olduğum kişi olmasaydım, bir savaş muhabiri olurdum." ifadesini kullandı.

"SAVAŞ MUHABİRLİĞİ HAYALİMDİ"

Lady Gaga, savaş muhabirliğinin geçmişte hayallerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.