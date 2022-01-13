Machine Gun Kelly, Megan Fox'un önünde eğilip evlilik teklifinde bulundu.

Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox, film setinde gördüğü şarkıcı Machine Gun Kelly'e aşık olmuştu.

Aşkı için evliliğini bitiren Fox, Machine Gun Kelly ile tanıştığında onun "ruh eşi" olduğunu anladığını açıklamıştı.

EVLENİYOR

Sosyal medyada erotik pozlarını sıklıkla paylaşan ikili, evlilik kararı aldı. Megan Fox, sevgilisinin kendisine evlilik teklifi ettiği anları paylaşıp şunları yazdı:

"AŞK SARHOŞU"

"Bu kadar kısa, çılgın bir zaman diliminde birlikte yaşayacağımız acılardan habersizdik. İlişkinin bizden isteyeceği işlerden ve fedakarlıklardan habersiz ama aşk sarhoşu. Her nasılsa bir buçuk yıl sonra, cehennemde birlikte yürüdükten sonra onunla evlenmemi istedi. Ve bundan önceki her yaşamda olduğu gibi ve onu takip edecek her yaşamda olduğu gibi, 'evet' dedim. ve sonra birbirimizin kanını içtik."

Megan Fox, 10 yıl evli kaldığı, çocuklarının babası olan 47 yaşındaki aktör eşi Brian Austin Green’den Kasım 2020’de boşandı.

Machine Gun Kelly'den Megan Fox'a evlilik teklifi VİDEO

