Madonna çocuklarının uyması gereken 5 kuralı paylaştı Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, 6 çocuğunun da uymasını istediği kuralları sıraladı.

Haber Merkezi

Kariyerinin 40. yılını kutlamak için "The Celebration Tour” adındaki dünya turnesine çıkmaya hazırlanan Madonna'nın nasıl anne olduğu ortaya çıktı.

6 çocuk annesi olan ünlü şarkıcı, çocuklarının uymasını istediği beş kuralı açıkladı. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan 64 yaşındaki yıldız, beş ev kuralını kara tahtada listelediği bir fotoğrafı internete yükledi.

Tahtadaki ilk kural "Gülümse, Mutlu Ol, Başkalarını dinle, Kibar konuş ve Elindekilerle yetin" diğer kurallar arasında yer aldı.

6 çocuk var

Popun Kraliçesi'nin Lourdes Leon, Ritchie, David Banda Ciccone, Mercy James Ciccone, Estere ve Stelle Ciccone adında 6 çocuğu bulunuyor.

"Çocuk yetiştirmek bir sanattır"

Daha önce Vanity Fair dergisine konuşan Madonna, kendisi gibi bir anneyle büyümenin çocukları için zorlayıcı olduğunu bildiğini söylemişti. Şarkıcı "Ne olursa olsun, kim olursanız olun, çocuk sahibi olmak ve çocuk yetiştirmek bir sanattır." demişti.