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- Madonna küçük sevgilisinden ayrıldı
Madonna küçük sevgilisinden ayrıldı
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, kendisinden 35 yaş küçük olan sevgilisiyle yollarını ayırdı.
- Haber Merkezi
- 28.04.2022 - 12:04
- Güncelleme : 28.04.2022 - 12:06
63 yaşındaki Madonna, 4 yıldır beraber olduğu kendisinden 35 yaş küçük sevgilisi Ahlamalik Williams ile ayrıldı.
Madonna, Instagram sayfası aracılığıyla ayrılığa atıfta bulunarak bir paylaşım yaptı.
Siyah zemine bir yazı yazan Madonna şunları yazdı:
Karma diyor
“Karma dedi ki: hayatınızdaki biri sizin için doğru olmadığında… Tanrı, siz güçlenene kadar onları sürekli olarak sizi incitmek için kullanır, ta ki siz onları bırakacak kadar güçlü olduğunuzda”