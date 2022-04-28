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    Madonna küçük sevgilisinden ayrıldı

    Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, kendisinden 35 yaş küçük olan sevgilisiyle yollarını ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 28.04.2022 - 12:06
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    Madonna küçük sevgilisinden ayrıldı

    63 yaşındaki Madonna, 4 yıldır beraber olduğu kendisinden 35 yaş küçük sevgilisi Ahlamalik Williams ile ayrıldı.

    Madonna, Instagram sayfası aracılığıyla ayrılığa atıfta bulunarak bir paylaşım yaptı.

    Siyah zemine bir yazı yazan Madonna şunları yazdı:

    Karma diyor

    “Karma dedi ki: hayatınızdaki biri sizin için doğru olmadığında… Tanrı, siz güçlenene kadar onları sürekli olarak sizi incitmek için kullanır, ta ki siz onları bırakacak kadar güçlü olduğunuzda”

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    Madonna küçük sevgilisinden ayrıldı #5

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