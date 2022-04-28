Madonna küçük sevgilisinden ayrıldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, kendisinden 35 yaş küçük olan sevgilisiyle yollarını ayırdı.

63 yaşındaki Madonna, 4 yıldır beraber olduğu kendisinden 35 yaş küçük sevgilisi Ahlamalik Williams ile ayrıldı.

Madonna, Instagram sayfası aracılığıyla ayrılığa atıfta bulunarak bir paylaşım yaptı.

Siyah zemine bir yazı yazan Madonna şunları yazdı:

Karma diyor

“Karma dedi ki: hayatınızdaki biri sizin için doğru olmadığında… Tanrı, siz güçlenene kadar onları sürekli olarak sizi incitmek için kullanır, ta ki siz onları bırakacak kadar güçlü olduğunuzda”



