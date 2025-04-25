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Her paylaşımı olay olan ünlü manken Didem Soydan, bu defa özel hayatıyla konuşuluyor.

Soydan'ın ünlü iş adamı Emir Hacısüleymanoğlu ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

1 aydır birlikte oldukları iddia edilen ünlü çiftin şimdilik ilişkilerini gizli tutmaya çalıştığı da belirtildi. Ancak bu iddialara Didem Soydan'dan yanıt gecikmedi.

"DOSTLARIMLA YAZMAYIN"

Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 'Arkadaşlar ben uzun zamandır müzmin bir bekarım. Hâlâ da öyleyim. Haber değerim oluğunu anlıyorum ama dostlarımla beni sevgili yazmayın' ifadelerini kullandı.