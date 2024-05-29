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Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü manken Didem Soydan, her giydiğiyle dikkat çekiyor.
Hakkında yapılan olumsuz yorumlarla ilgili konuşan Soydan, isyan etti.
"Biz giyiyoruz sadece"
Dün akşam gerçekleşen Gülşen'in doğum günü partisine katılan ünlü model, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili, "Tasarımcılar yapıyor, biz giyiyoruz model olarak.
"Yorumları dikkate alıyorum"
Ee sosyal medyada da paylaşıyoruz yani. Yorumları dikkate almıyor da değilim ama zamanla alışıyorsun." diyerek güldü.
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