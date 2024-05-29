Manken Didem Soydan tarzıyla ilgili konuştu: "Tasarımcılar yapıyor, biz giyiyoruz" Her paylaşımı olay olan ünlü model Didem Soydan, kıyafetlerini eleştirenlere cevap verdi.

ensonhaber.com

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü manken Didem Soydan, her giydiğiyle dikkat çekiyor.

Hakkında yapılan olumsuz yorumlarla ilgili konuşan Soydan, isyan etti.

"Biz giyiyoruz sadece"

Dün akşam gerçekleşen Gülşen'in doğum günü partisine katılan ünlü model, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili, "Tasarımcılar yapıyor, biz giyiyoruz model olarak.

"Yorumları dikkate alıyorum"

Ee sosyal medyada da paylaşıyoruz yani. Yorumları dikkate almıyor da değilim ama zamanla alışıyorsun." diyerek güldü.