Düşük sıcaklıklar etkisini sürdürüyor: Yurt genelinde yağışlar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde serin ve yer yer yağışlı bir hava bekleniyor.

Çoğu bölgede sıcaklıklar, mevsim normallerinin biraz altında veya civarında seyredecek.

Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Marmara'nın bazı kesimlerinde yağış görülecek.

YAĞMUR HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRECEK

Bugün, Marmara, Ege ve Akdeniz'de daha güneşli, parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'da daha yoğun bulutlanma ve yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz ve yüksek kesimlerde karışık yağış ihtimali görülüyor.

ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Salı günü yağışlı havanın doğuya kayması bekleniyor.

Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'da yağışların devam edeceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların genel olarak 10-15 derece bandında bandından seyredeceği tahmin ediliyor.

YEREL YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Çarşamba günü ülke genelinde bulutlu bir hava bekleniyor.

İç ve doğu bölgelerde aralıklı yağışın süreceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların 10-14 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ÜLKE YAĞMURA DOYACAK

Perşembe günü yağışlı bölgelerin azalması, ancak Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'da yağmurlu havanın sürmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların hafif artma eğiliminde ve 13-18 derece aralığında olacağı öngörülüyor.

SICAKLIKLAR ARTMAYA BAŞLAYACAK

Cuma gününün haftanın en ılıman günü olması bekleniyor.

Birçok bölgede güneşli bir hava görüleceği, yağışın azalacağı tahmin ediliyor.

Özellikle batı ve güneyde sıcaklıkların 15-20 dereceye yaklaşacağı, doğuda ise hala serin ve yer yer bulutlu bir hava yaşanacağı öngörülüyor.

