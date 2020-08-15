Yarışmada ana kadroya girmek için kıyasıya mücadele devam ederken, Katar'dan gelen Uğur, et ve fındığı doğru şekilde kullanarak gecenin birincisi oldu.

Büyük bir beğeni ile izlenen MasterChef Türkiye’nin son 16'sına adını yazdıran 13'ncü isim, dün akşam belli oldu.

Final turunun 2’nci etabında kalan 9 yarışmacı, Kişloren (Quiche Lorraine) yemeğini yapmak için kıyasıya mücadele etti.

İLK TURU 5 İSİM GEÇTİ

40 dakikanın sonunda ise şefler tüm yarışmacıların yemeğini tadarken, tadım sonunda bu bölümde beş yarışmacının tabağı başarılı bulundu.

Şefler en iyi yemeği çıkaran isimlerin; Uğur, Ebru, Gülşah, Arem ve Celal olduğunu açıkladı.

ÖNLÜĞÜ KAPAN İSİM UĞUR OLDU

İkinci turda ise şefler bu kez yarışmacılardan fındıklı yaratıcı bir yemek yapmasını istedi.

Sürenin sona ermesiyle tekrar tadıma başlayan Danilo, Mehmet ve Somer Şef, son ikiye Uğur ve Ebru'nun tabağını seçti.

Bu ikili arasından ismi yazılı önlüğü kazanan ise Katar'da gelen Uğur Deniz Yılmaz oldu.

MasterChef'te ana kadronun 13'ncü ismi belli oldu VİDEO