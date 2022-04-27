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    Megan Fox: Kanımızı içiyoruz

    Film setinde tanıştığı Machine Gun Kelly için evliliğini bitiren Megan Fox ilişkisiyle ilgili ilginç itiraflarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 27.04.2022 - 13:57
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    Megan Fox: Kanımızı içiyoruz

    DÜnyaca ünlü oyuncu Megan Fox, Brian Austin Green ile ayrılıp Machine Gun Kelly ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

    Kısa süre önce nişanlanan ve erotik pozlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü çiftin ilginç ritüelleri var.

    Birbirlerinin kanını içiyorlar

    Glamour dergisinin İngiltere baskısı için röportaj veren Fox, nişanlısıyla zaman zaman kontrollü bir şekilde birbirlerinin kanını içtiklerini itiraf etti.

    Bunu bir ritüel olarak yaptıklarını dile getiren Megan Fox, konuyla alakalı insanların kafasında canlanan görüntüye benzer bir durum olmadığını da sözlerine ekledi.

    Meraklı Megan

    Astrolojiye meraklı olduğunu belirten ünlü oyuncu, “Metafiziksel aktiviteler ve meditasyonlar yapıyorum. Dolunay olduğu zaman ritüeller düzenliyorum” dedi.

    "Tehlikeli ve kaotik"

    Bu tür ritüeller için “Hadi birkaç damla kan akıtalım ve içelim” diyen Fox, nişanlısı Kelly’nin çok daha tehlikeli ve kaotik olabileceğini dile getirdi.

    Megan Fox: Kanımızı içiyoruz #1

    Megan Fox: Kanımızı içiyoruz #2


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