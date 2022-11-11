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    Megan Fox yeni göğüslerini zor kapattı

    Kısa süre önce göğüslerini büyüttüğü için tepki çeken Megan Fox, Cadılar Bayramı hazırlığının sahne arkasını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2022 - 07:57
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    Megan Fox yeni göğüslerini zor kapattı

    Cadılar Bayramı'nda The Legend of Zelda olarak öne çıkan Megan Fox ve sevgilisi Machine Gun Kelly fotoğraf paylaşmaya doyamadı.

    Göğüslerini büyüttüğü için eleştirilen Fox, üstsüz paylaşım yaptı. Bir makyaj sanatçısı makyajının son rötuşlarını tamamlarken Megan Fox üstsüz şekildeydi.

    Zor kapattı

    O anları da paylaşan ünlü oyuncunun büyüyen göğüslerini elleriyle zar zor kapadığı da gözlerden kaçmadı.

    Megan Fox yeni göğüslerini zor kapattı #1

    Megan Fox yeni göğüslerini zor kapattı #2

    Megan Fox yeni göğüslerini zor kapattı #3


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