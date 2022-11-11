Megan Fox yeni göğüslerini zor kapattı

Kısa süre önce göğüslerini büyüttüğü için tepki çeken Megan Fox, Cadılar Bayramı hazırlığının sahne arkasını paylaştı.

Cadılar Bayramı'nda The Legend of Zelda olarak öne çıkan Megan Fox ve sevgilisi Machine Gun Kelly fotoğraf paylaşmaya doyamadı.

Göğüslerini büyüttüğü için eleştirilen Fox, üstsüz paylaşım yaptı. Bir makyaj sanatçısı makyajının son rötuşlarını tamamlarken Megan Fox üstsüz şekildeydi.

Zor kapattı

O anları da paylaşan ünlü oyuncunun büyüyen göğüslerini elleriyle zar zor kapadığı da gözlerden kaçmadı.