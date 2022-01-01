Meghan Markle'ın takıları, İngiltere'de gündem oldu

Mücevherlere olan ilgisiyle tanınan Markle, geçen yıl yeni takıları koleksiyonuna ekledi.

Eşi Prens Harry ile hayatlarına ABD'de devam eden Meghan Markle, hiç şüphesiz İngiltere Kraliyet ailesinin en çok konuşulan isimlerinden biri.

Yaptığı açıklamalar nedeniyle zaman zaman Kraliyet'le karşı karşıya gelen Markle'ın takıları, İngiltere'nin gündemine oturdu.

2021 KOLEKSİYONUNU YENİLEDİ

Mail'in haberinde, 40 yaşındaki Meghan'ın 2021'de koleksiyonuna önemli miktarda mücevherler eklediği kaydedildi.

14 BİN 715 STERLİN

Sussex Düşesi'nin mücevherlerinin bu yıl özellikle dikkat çektiği, Harry'nin eşinin her zamanki takılarının yanı sıra geçtiğimiz yıl 14 bin 715 sterlin (yaklaşık 265 bin lira) değerinde yeni mücevherin sahibi olduğu belirtildi.

MÜCEVHERLERE DÜŞKÜN

İki çocuk annesi Meghan Markle, gizli anlamı olan kişisel mücevherlere olan ilgisiyle biliniyor.