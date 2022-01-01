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    Meghan Markle'ın takıları, İngiltere'de gündem oldu

    Mücevherlere olan ilgisiyle tanınan Markle, geçen yıl yeni takıları koleksiyonuna ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 01.01.2022 - 17:06
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    Meghan Markle'ın takıları, İngiltere'de gündem oldu

    Eşi Prens Harry ile hayatlarına ABD'de devam eden Meghan Markle, hiç şüphesiz İngiltere Kraliyet ailesinin en çok konuşulan isimlerinden biri.

    Yaptığı açıklamalar nedeniyle zaman zaman Kraliyet'le karşı karşıya gelen Markle'ın takıları, İngiltere'nin gündemine oturdu.

    2021 KOLEKSİYONUNU YENİLEDİ

    Mail'in haberinde, 40 yaşındaki Meghan'ın 2021'de koleksiyonuna önemli miktarda mücevherler eklediği kaydedildi.

    14 BİN 715 STERLİN

    Sussex Düşesi'nin mücevherlerinin bu yıl özellikle dikkat çektiği, Harry'nin eşinin her zamanki takılarının yanı sıra geçtiğimiz yıl 14 bin 715 sterlin (yaklaşık 265 bin lira) değerinde yeni mücevherin sahibi olduğu belirtildi.

    MÜCEVHERLERE DÜŞKÜN

    İki çocuk annesi Meghan Markle, gizli anlamı olan kişisel mücevherlere olan ilgisiyle biliniyor.

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    Meghan Markle ın takıları, İngiltere de gündem oldu #2

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    Meghan Markle ın takıları, İngiltere de gündem oldu #5


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