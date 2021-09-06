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    Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük sevgilisi

    Mehmet Ali Erbil, aşkını görmek için her hafta sonu Belerus’a gidiyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 09:50
    • Güncelleme : 06.09.2021 - 10:52
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    Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük sevgilisi

    Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, hafta sonunu Belarus’ta geçirdi.

    MALİ'Yİ İZLEMEYE GELDİ

    Hastalığından dolayı uzun zamandır sahne almayan Erbil, yıllar sonra ilk kez Serkan Kaya ile sahneye çıktı. Bu arada ünlü komedyen, 1 aydır birlikte olduğu 24 yaşındaki sevgilisi Kristina ile görüntülendi.

    40 YAŞ FARK

    Son dönemde sık sık Belarus’a giden Mehmet Ali Erbil’in, bu seyahatlerinin nedeni de ortaya çıktı. 64 yaşındaki Erbil, burada yaşayan, 24 yaşındaki Türkmenistanlı Kristina ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin, bir yolculuk sırasında uçakta tanıştığı öğrenildi.

    Mehmet Ali Erbil in 40 yaş küçük sevgilisi #1

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